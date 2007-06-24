Кириленко має серйозну розмову до однопартійців

Партії «Наша Україна» при формуванні нових списків до позачергових парламентських виборів вдасться відокремити політику від бізнесу. Таке переконання висловив її лідер В’ячеслав КИРИЛЕНКО на прес-конференції в Тернополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», В.КИРИЛЕНКО також повідомив, що при формуванні списків партія передусім виходитиме з критеріїв регіонального представництва.

“З’ясувалося, що не всі народні депутати фракції “Наша Україна” у Верховній Раді V-го скликання були готові до роботі в парламенті. На жаль, не всі працювали, як парламентарії. До таких людей є питання і у нас, і у виборців. З ними буде дуже серйозна розмова», - зазначив лідер партії і висловив думку, що найближчим часом «буде ухвалено відповідні рішення».