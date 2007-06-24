Тарасюк упевнений, що помаранчеві сили вирвуться вперед на 3-5%

Екс-міністр закордонних справ, голова Народного руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що результат позачергових виборів суттєво не відрізнятиметься від попередніх виборів до Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

"На жаль, через зраду соціалістів не відбулася та більшість, але це не означає, що симпатії виборців змінилися. Я смію стверджувати, що результат позачергових виборів буде приблизно таким, яким був і під час виборів минулого року”, - зазначив політик.

За прогнозом Б.ТАРАСЮКА, на позачергових виборах більшість отримають представники помаранчевого табору.

“Помаранчеві сили – це демократична коаліція, назва якої ще не оформилася і блок Юлії ТИМОШЕНКО - отримають більшість в розмірі 3-5%”, - прогнозує він.