Мельниченко готовий оприлюднити плівки про Ющенка і Януковича

Екс-майор держохорони Микола Мельниченко готовий оприлюднити епізоди записів, де фігурують нинішній президент Віктор Ющенко та прем’єр-міністр Віктор Янукович.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу, показаному в неділю.

"І Балога є на записах з Кучмою, і голова Національного банку Ющенко, і прем`єр-міністр Ющенко також є на записах", - зазначив Мельниченко.

"Давайте ми зробимо експертну комісію чи групу, декілька людей, давайте розшифруємо, і зробимо окрему брошуру чи книжку", - запропонував він у відповідь на прохання ведучого оприлюднити записи.

"Але там, де є особисті відносини або що стосується державних таємниць, я не хотів би, щоб на цьому спекулювали і обговорювали", - додав він.

Водночас Мельниченко зазначив, що не бачить у тих записах "чогось такого, що б могло дуже сильно компрометувати Віктора Ющенка".

"Якщо Віктор Андрійович або суспільство дуже схоче, щоб ми дійсно показали лице, і Віктор Андрійович буде не проти, то, будь ласка, я можу прислухатись до цього", - сказав екс-майор.

"Я думаю, що ми можемо зробити це не тільки з Ющенком, а й з Віктором Федоровичем, і з іншими політиками", - також запропонував він.

За словами Мельниченка, відбір матеріалу для оприлюднення повинен відбуватися "колегіально". "Це повинна бути якась робоча група, щоб не тільки 5 канал, а і СТБ, і 1+1, і журналісти інших телеканалів, і щоб був адвокат, який міг би сказати, що ці дані ми можемо оприлюднювати, а ці – ні. Я готовий до цього, давайте зробимо", - зазначив він.

Українська правда