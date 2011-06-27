Американський суддя викликає Фірташа і Тимошенко до суду

Суддя окружного суду південного округу Нью-Йорку Річард САЛЛІВАН викликав співвласника "РосУкрЕнерго" Дмитра ФІРТАШУ і екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлію ТИМОШЕНКО до суду.

Про це повідомляє Kyiv Post, який має в своєму розпорядженні копію ордеру судді.

Згідно з документом, Д.ФІРТАШ і Ю.ТИМОШЕНКО мають з`явитись у суді 22 липня о 11.45.

Крім того, за рішенням судді, до 13 липня сторони повинні спільно подати листа, у якому надати інформацію про суть позову і захисту, обґрунтування того, чому дана справа, на їхню думку, є в юрисдикції даного суду, про попередні спроби досудового залагодження конфлікту і оціночну тривалість судового розгляду.

У даному документі також сказано, що позивач повинен передати відповідачу копію даного ордеру.

Як повідомлялося, в 2010 році Арбітражний інститут торгової палати в Стокгольмі ухвалив рішення, яке зобов`язало “Нафтогаз України” повернути компанії RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. газу.

Наприкінці квітня 2011 року стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу.

Після цього Ю.ТИМОШЕНКО подала до суду Нью-Йорка позов до швейцарської компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША. Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттену, RUE і Д.ФІРТАШ «підірвали верховенство закону в Україні» і «ошукали громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду.

У свою чергу Д.ФІРТАШ висловив сумнів, що Ю.ТИМОШЕНКО має підстави для оскарження рішення Стокгольмского арбітражу рішення в судах Нью-Йорка чи будь-яких інших судових органах.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО зараз перебуває на підписці про невиїзд.