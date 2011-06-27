МНС просить не користуватися телефоном і електроприладами

Штормове попередження, оголошене в Криму наприкінці минулого тижня, подовжено до середи - на півострові очікуються сильні зливи, грози, град, пориви вітру до 30 метрів на секунду й підйом рівня води в річках на десять сантиметрів - один метр.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.

Рятувальники рекомендують туристам і жителям Криму утриматися від походів у гори й виходів у море в негоду.

МНС просить не користуватися в грозу телефонним зв`язком і електроприладами в приміщеннях.

Також слід уникати відкритої місцевості й підвищень, не стояти під деревами, що окремо стоять, електроопорами, біля металевих конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, штормове попередження оголошували в Криму на неділю й понеділок, 26 і 27 червня.