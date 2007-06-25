Аль-Каїда готувала теракти на саміті ОЧЕС у Стамбулі

У Стамбулі у понеділок напередодні самміту Організації чорноморсько-економічного співробітництва (ОЧЕС) затримано п`ять активістів турецького осередку міжнародної терористичної мережі "Аль-Каїда".

Як передає РІА «Новости»,про це повідомляє газета "Сабах".

Видання, посилаючись на джерела в турецьких правоохоронних органах, відзначає, що затримані планували зробити акції насильства відносно деяких лідерів держав ОЧЕС, що беруть участь в Стамбульському самміті. Хто був обраний як об`єкт терористів, не уточнюється.

Члени турецького осередку "Аль-Каїда", як наголошується, доставлені до департаменту у боротьбі з тероризмом управління безпеки Стамбулу. Ведуться допити затриманих.

У зв`язку з ювілейним саммітом ОЧЕС, яка відзначає 15-річчя, в Стамбулі і в районі палацу Чираган, де відбудеться зустріч у верхах, вжито посилених заходів безпеки.

Бойовики "Аль-Каїди" в листопаді 2003 року вчинили в Стамбулі серію терактів біля генерального консульства Великобританії, філіалу лондонського банку HSBC і синагоги, коли загинула 61 особа і більше 600 одержали поранення. Теракти були проведені за наказом голови міжнародної терористичної мережі Усами бен ЛАДЕНА.