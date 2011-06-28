Сьогодні українцям нарешті покажуть Межигір’я

Сьогодні, в день 15-ої річниці Конституції України, на українських телеканалах вийде інтерв’ю Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, повну версію розмови транслюватиме Перший національний канал о 21.30. Скорочені версії інтерв’ю вийдуть також на телеканалі «Інтер» (о 18.00), в ефірі «Студії 1+1» (о 20.00) та на ICTV (о 20.05).

В інтернет-виданні "Обозреватель" матеріал вийде 28 червня після 20.00. У газеті «Сегодня» інтерв’ю буде опубліковано у номері за 29 червня.

Як відомо, Віктор Янукович дав обіцяне пресі рік тому інтерв`ю в своїй резиденції « Межигір’я». Журналістів провели по території резиденції, проте все Межигір’я зняти не вдалося. За словами Президента, в його розпорядженні знаходиться лише будинок з басейном, сауною і невелика територія. Ця зона обгороджена окремою огорожею. Решту частини Межигір’я, як неодноразово стверджував Президент, «викупили приватні фірми».