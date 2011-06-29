Міліція не пускає журналістів до Печерського суду

Міліція не пропускає журналістів до зали Печерського районного суду Києва, де сьогодні розпочнеться перше засідання з розгляду по суті кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні у 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу до судової зали встановлено рамку-металошукач, біля якої стоять декілька працівників міліції і не пускають журналістів до зали, мотивуючи це тим, що в залі немає місця.