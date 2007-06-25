Томенка зачепила реклама Ющенка?

Для здійснення контролю за політичною рекламою заступник голови Верховної Ради V скликання Микола ТОМЕНКО пропонує створити при Центральні виборчій комісії Громадську раду з питань засобів масової інформації.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Він вважає, що необхідно зупинити дискредитацію соціальної реклами в Україні. Однією з форм контролю за дотриманням законодавства у цій сфері може бути створення при ЦВК Громадської ради з питань ЗМІ, до складу якої б увійшли представники Нацради, медіа-середовища та експерти.

За словами М.ТОМЕНКА, що сьогодні склалася ситуація, коли Центральна виборча комісія не працює, а Національна рада з питань телебачення та радіомовлення в питанні реклами вирішила проявити свої політичні симпатії, що призвело до створення позаправових підстав ведення виборчої кампанії.

«Коли фактичній політичній рекламі від імені Президента Нацрада дала визначення соціальної реклами (хоча ст.12 діючого закону про рекламу передбачає, що «соціальна реклама не повинна містити посилань на рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать рекламодавцю соціальної реклами»), то було зрозуміло, що створюється небезпечний прецедент, яким скористаються і опоненти пропрезидентських сил», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Це, власне, і відбулося зараз – від сьогодні на радіокомпаніях під рубрикою «соціальна реклама» розпочалася пряма політична реклама за Партію регіонів та жорстка антиреклама проти їх опонентів. «В цій ситуації, що склалася, дрібне порушення Закону призвело до створення неправової ситуації у веденні виборчої агітації, яка, до речі, за законом, офіційно ще не розпочалася», - зауважив М.ТОМЕНКО. Він звернув увагу на те, що, відповідно до закону, партія (блок), кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (блоку).

На думку М.ТОМЕНКА, в цій ситуації важливо, щоб і Нацрада, і ЦВК почали працювати та повернули всіх суб’єктів майбутньої виборчої кампанії в правове поле.

«Ніхто не забороняє сьогодні розміщувати у ЗМІ політичну рекламу, її оплачувати, формалізувати її як рекламу політичної сили. Але не треба перетворювати політичну боротьбу на нівелювання соціальної реклами, яка передбачає просування важливих для суспільства ідей і цінностей», - зазначив М.ТОМЕНКО.