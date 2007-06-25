Ющенко прибув у Стамбул

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Туреччини з дводенним візитом, де візьме участь у роботі Ювілейного саміту Організації Чорноморського енергетичного співробітництва (ОЧЕС), що відбудеться у м.Стамбул.

Самміт ОЧЕС буде присвячено 15-річчю від дня створення цієї організації.

Як повідомляє прес-служба Президента України, за результатами саміту глави держав та урядів країн-учасниць ОЧЕС мають ухвалити спільну декларацію. Також у рамках саміту міністрами закордонних справ держав-учасниць ОЧЕС плануються до підписання меморандуми про взаєморозуміння щодо розвитку морських магістралей регіону ОЧЕС та про скоординований розвиток кільцевої магістралі навколо Чорного моря.

Програмою робочого візиту Президента заплановано проведення ряду двосторонніх зустрічей з президентами Болгарії, Румунії, Сербії, Туреччини, Молдови, а також Вселенським Патріархом Варфоломієм.

26 червня В.ЮЩЕНКО виступить з промовою на відкритті конференції «Схід зустрічає Захід: нові кордони енергетичної безпеки». Основну увагу він збирається приділити позиції України в актуальних проблемах енергетичної сфери. Також Президент запропонує шляхи їх вирішення і викладе переваги українського маршруту транспортування нафти до Європи з використанням трубопроводу “Одеса-Броди”.

Главу Української держави під час поїздки до Турецької Республіки супроводжує заступник керівника Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України, під час роботи саміту будуть підбиті підсумки 15-річного розвитку ОЧЕС та окреслені завдання на майбутнє з урахуванням викликів, що постають перед організацією сьогодні.

У рамках саміту відбудеться спеціальне засідання Ради міністрів закордонних справ, на якому, зокрема, буде погоджено підсумковий документ саміту – Декларацію, що буде підписана главами держав та урядів.

До ОЧЕС на сьогодні входить 12 країн-членів: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна. Країнами-спостерігачами в ОЧЕС є Австрія, Білорусь, Хорватія, Чехія, Єгипет, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Словаччина, США.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ повідомив, що Україна головуватиме в Організації Чорноморського енергетичного співробітництва з 1 листопада 2007 року.