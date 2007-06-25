Тимошенко призначила керівника виборчого штабу БЮТ

Виборчий штаб БЮТ очолили Олександр ТУРЧИНОВ і Йосип ВІНСЬКИЙ.

Про це повідомив Й.ВІНСЬКИЙ в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№112 від 24 червня).

"Безумовно, виборчі штаби сформовані по всій вертикалі аж до виборчих дільниць. Усе готово по всій Україні. Зараз ми кінцево відшліфовуємо деякі речі з точки зору більш коректної, більш продуктивної організації роботи. Процес організаційний - він безконечний. Міняються люди, підтягуються нові - сильніші, авторитетніші”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, керівником штабу БЮТ обрано заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра ТУРЧИНОВА, а його заступником – Й.ВІНСЬКОГО.

Він підкреслив, що БЮТ сформував передвиборчу структуру ще у квітні, коли Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав перший указ про розпуск Верховної Ради. “Ми проводили з`їзди, висували кандидатів, у нас сформована вся піраміда”, - додав він.

Й.ВІНСЬКИЙ також вважає безпідставними можливі звинувачення опонентів на адресу О.ТУРЧИНОВА у застосуванні ним адміністративного ресурсу під час виборів як заступника секретаря РНБО. “Нема заборони очолювати штаб нікому. Це громадська робота, вона не є комерційна. Він же (О.ТУРЧИНОВ - УНІАН) очолює штаб у вільний від основної роботи час. Нехай скажуть де, у якому місці, як через РНБО можна задіяти адміністративний ресурс”, – наголосив заступник голови партії “Батьківщина”.

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що БЮТ не планує коригувати свою виборчу програму. “Ми не вважаємо, що є якісь нові обставини, які вимагають кардинальним чином змінювати наші програмні речі”, - зазначив він.

Заступник голови “Батьківщини” заявив, що головною метою виборчої кампанії БЮТ є випередження Партії регіонів. “Мета абсолютно прозора та зрозуміла - бути першими. Ми хочемо, щоб Партія регіонів була усунута від влади. Це наша чітка мета”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що “Наша Україна” цього разу буде політичним партнером БЮТ, а не конкурентом. “Нас цікавить тільки загальна сума відсотків, яку ми наберемо разом із ними. І кожен успіх «Нашої України» нас жодним чином не засмучує. Ми не будемо вести боротьбу на цьому фланзі. Блок Тимошенко буде показувати свої переваги та ефективність, тобто наша кампанія буде побудована на позитиві. Ми не маємо на меті конкуренції з майбутніми партнерами”, - пояснив заступник голови “Батьківщини”.

Й.ВІНСЬКИЙ також прогнозує, що під час створення майбутньої парламентської коаліції не виникне проблеми з кадровим розподілом. “У нас принципи розподілу визначені: 50 на 50 кожній силі. Я думаю, що нам вистачить коректності та розуміння, щоб усе це довести до кінця”, - сказав він.