Литвин: Тимошенко була і буде

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що судовий процес над екс-прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО дискредитує судову систему.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив під час прямої телефонної лінії в газеті «Известия в Украине».

За його словами, якщо аналізувати публічну частину судового процесу, то видно, що відбувається «анархізація судової системи», відбувається її дискредитація.

В.ЛИТВИН вважає, що «це один із перших процесів, який дозволяє задіяти принцип змагальності».

При цьому він підкреслив, що в даному випадку «аргументи і логіка» з боку захисту виглядали б переконливіше, ніж «якась виразна поведінка на конфронтацію».

«Від цього ТИМОШЕНКО і її команда не виграють», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на питання, коли, на його думку, закінчиться судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО, голова ВР сказав: «Коли завершиться цей процес – це одному Богові відомо».

За словами В.ЛИТВИНА, із самого початку ця справа викликала міжнародний резонанс.

«І тут використовуватимуть усі процедури, і особливо активно виступатиме лінія захисту, судячи з початку процесу, але, я думаю, що змагальність, аргументи, логіка, вони будуть або набувати прихильників, або та чи інша сторона втрачатимуть прихильників», - вважає спікер.

«Йдеться вже не стільки про гіпотетичне рішення суду, скільки йдеться про боротьбу за громадську думку, у тому числі і за межами країни», - додав він.

Разом з тим, В.ЛИТВИН переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО не піде з політики. «ТИМОШЕНКО була і буде», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Печерський районний суд Києва почав розгляд кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, яку прокуратура звинувачує у перевищенні службових повноважень під час підписання контрактів на постачання російського газу в січні 2009 року і в інших зловживаннях за часів управління нею урядом у 2007-2010 роках.

Ю.ТИМОШЕНКО, яка відкидає висунуті проти неї звинувачення, у перший день судового процесу назвала його «судилищем і фарсом» за замовленням В.ЯНУКОВИЧА, якому вона програла президентські вибори 2010 року.

Сьогодні, 29 червня, Печерський районний суд Києва переніс на 4 липня розгляд кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО.