Балога підводить дії Мороза під кримінал

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що у діях голови Верховної Ради України п’ятого скликання Олександра МОРОЗА є ознаки кримінального злочину, і просить Генеральну прокуратуру провести правовий аналіз його діяльності.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.БАЛОГА заявив сьогодні.

«Є всі юридичні підстави стверджувати, що після 2 червня, коли парламент втратив повноважність, у діях пана МОРОЗА є чіткі ознаки зловживання владою та службовим становищем. Це злочин, докладно описаний у статті 364 Кримінального кодексу: використання посадовцем влади і повноважень, що завдає істотної шкоди інтересам держави, які охороняються законом. За такі діяння передбачено сувору відповідальність у вигляді ув’язнення на термін від двох до восьми років і позбавлення на три роки права займати певні посади», - сказав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента пояснив, що 2 червня рішеннями міжпартійних з’їздів виборчих блоків «Наша Україна» та БЮТ достроково припинили повноваження 169 народних депутатів, тобто більше третини від складу українського парламенту. Згідно з Основним Законом (стаття 82) та рішенням Конституційного Суду від 17 жовтня 2002 року, у такому випадку Верховна Рада втрачає повноважність, її діяльність припиняється. Виходячи зі змісту статті 88 Конституції, неповноважність парламенту тягне за собою і втрату владних прерогатив голови ВР.

Однак, зауважив В.БАЛОГА, всупереч цим чітким нормам О.МОРОЗ скликає та веде пленарні засідання нелегітимної Верховної Ради, які, по суті, є зборами частини народних депутатів. Він підписує документи, прийняті неповноважним законодавчим органом, забезпечує їх оприлюднення.

В.БАЛОГА вказав, що у стінах парламенту під головуванням О.МОРОЗА приймаються рішення, які безпосередньо стосуються важливих суспільних і державних інтересів, зачіпають права конкретних людей. Зібрання частини народних депутатів незаконно присвоює собі повноваження вищого законодавчого органу держави і продукує нелегітимні ухвали, які видаються за закони і постанови Верховної Ради. Ці рішення, які не мають жодної юридичної сили і не тягнуть за собою жодних наслідків, оформлюються на бланках ВР, підписуються О.МОРОЗОМ і скріплюються печаткою парламенту. Ці фіктивні з точки зору права документи розсилаються в різні інстанції, інколи на їх основі приймаються управлінські рішення. Таким чином, з вини О.МОРОЗА утворюється ланцюгова реакція нелегітимних рішень з украй негативними правовими, соціальними, матеріальними та іншими наслідками, переконаний В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату, зокрема, звернув увагу, що за ухвалами неповноважного парламенту призначалися або звільнялися судді. Це підриває реалізацію принципу законності, створює загрозу правосуддю, оскільки законність таких призначень сумнівна, як сумнівна і легітимність вердиктів, винесених цими суддями.

В.БАЛОГА зазначив, що неправомірна діяльність О.МОРОЗА спричиняє тяжкі наслідки для державних інтересів, підриває довіру до Верховної Ради. «Зловживання владою і службовим становищем здійснюється умисно й усвідомлено, при цьому переслідується особиста мета – зірвати позачергові парламентські вибори, проти яких публічно виступав лідер соціалістів», - сказав В.БАЛОГА.

Він повідомив, що сьогодні надіслав листа генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, в якому докладно виклав свої міркування щодо неправомірних дій голови Верховної Ради п’ятого скликання. В.БАЛОГА запропонував Генеральній прокуратурі провести правовий аналіз діяльності О.МОРОЗА, без зволікань оприлюднити відповідні висновки та невідкладно вжити належних заходів реагування, якщо цей політик порушує законодавство і шкодить інтересам суспільства та держави.

«Справа надзвичайно серйозна, адже йдеться, насамперед, про країну, а не лише про О.МОРОЗА. Генеральна прокуратура має у своєму розпорядженні весь необхідний арсенал засобів, щоб дати безсторонню, об’єктивну оцінку активності О.МОРОЗА. Політичну складову слід відкинути – має діяти тільки сила закону», – підкреслив В.БАЛОГА.