Кириленко їде до Брюсселя

26-27 червня лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко здійснить візит до ряду європейських інституцій – Європарламенту, Єврокомісїі та Комітету регіонів. В програмі візиту також – зустріч з лідером Європейської народної партії, яка є політичним партнером “Нашої України” у Європі.

Кириленко, зокрема, матиме зустрічі з Президентом Європейського парламенту Гансом-Гертом Поттерінгом та Віце-президентом Європейської Комісії Франко Фраттіні.

Зустрінеться лідер “Нашої України” і з Членами Єврокомії Яном Фігелем, Владіміром Шпідла та Леонардом Орбаном. На зустрічах з єврокомісарами будуть обговорюватися соціальні питання, а також питання мов, освіти, зайнятості та культури в Україні.

Відбудеться зустріч В’ячеслава Кириленко із Головою Комітету у закордонних справах Європейського парламенту Яцеком Саріуш-Вольським, а також - із керівником кабінету Президента Комітету регіонів Джорді Гаррісоном.

Окремим пунктом візиту Кириленка до Брюсселю стоїть зустріч з керівником Європейської народної партії Вілфредом Мартенсом. Як відомо, партія “Наша Україна” має статус спостерігача у ЄНП.