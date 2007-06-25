Ющенко підтримав ініціативу турецького прем`єра

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності посилення орієнтації Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) на розробку проектів та програм регіонального значення.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно підтримувати і розвивати різного роду регіональні структури такі як ОЧЕС та ГУАМ.

«Це дві прекрасні ініціативи, які необхідно розвивати», - сказав Президент.

Він підтримав ініціативу прем’єр-міністра Туреччини Реджепа ЕРДОГАНА, який в ході офіційного ланчу для учасників саміту ОЧЕС запропонував структурувати цю організацію та переорієнтувати її на конкретніші проекти.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що члени ГУАМ це вже зробили. Він висловив думку, що у ОЧЕС і ГУАМ є багато подібних проектів, які виводять Україну на співробітництво в рамках міжнародних організацій.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що сьогодні на саміті ОЧЕС порушуватиметься питання транспортних проектів, зокрема, буде підписано меморандум про розвиток кільцевої магістралі навколо Чорного моря, також обговорюватиметься тема транспортування енергоносіїв.

Як повідомляв УНІАН, 25-26 червня В.ЮЩЕНКО перебуває з робочим візитом у Туреччині з метою участі у саміті Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) з нагоди 15-ї річниці діяльності організації.

До ОЧЕС на сьогодні входить 12 країн-членів: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна. Країнами-спостерігачами в ОЧЕС є Австрія, Білорусь, Хорватія, Чехія, Єгипет, Франція, Німеччина, Італія, Польща, Словаччина, США.