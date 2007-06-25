ЦВК ухвалила рішення про закріплення членів комісії за регіонами

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про закріплення членів комісії за регіонами.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні Центрвиборчкому.

Зокрема, заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА контролюватиме Львівську і Чернівецьку області; заступник голови комісії Андрій МАГЕРА – Житомирську область і місто Київ; Олександр ЧУПАХІН – Крим, Херсонську область і місто Севастополь; Олександр ШЕЛЕСТОВ – Донецьку область; Тамара АСТАХОВА – Одеську і Миколаївську області; Юрій ДОНЧЕНКО – Луганську і Закарпатську області; Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ – Харківську область і закордонний виборчий округ; Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ – Дніпропетровську і Кіровоградську області; Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ – Запорізьку і Чернігівську області; Анатолій ПИСАРЕНКО – Сумську і Полтавську області; секретар ЦВК Тетяна ЛУКАШ – Київську і Черкаську області; Ігор ЖИДЕНКО – Хмельницьку і Рівненську області; Валерій ШЕЛУДЬКО – Тернопільську та Івано-Франківську області; Юлія ШВЕЦЬ – Волинську і Вінницьку області.

Крім того, сьогодні на засіданні ЦВК узгодила проекти Порядку створення органів ведення Державного реєстру виборців і Порядку створення регіональних органів адміністрування державного реєстру виборців.

Центрвиборчком також затвердив системи класифікації, необхідні для функціонування Державного реєстру виборців.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня не змогла ухвалити рішення про закріплення регіонів за членами комісії. Члени ЦВК від коаліції і від опозиції виступали із взаємними звинуваченнями в політизуванні діяльності комісії і блокуванні її роботи. Засідання ЦВК неодноразово переривалося через відсутність кворуму – на знак протесту зал засідання залишали заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Ігор ЖИДЕНКО і Юлія ШВЕЦЬ.

Раніше 8 членів ЦВК від коаліції виступали з вимогою проведення засідання для перегляду питання про закріплення регіонів за членами комісії. Вони не були згодні з тим, що голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ видав відповідне розпорядження без узгодження з ними.