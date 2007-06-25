Хто визначає перебіг політичних подій в Україні (опитування)

Половина населення (50%) вважає, що перебіг політичних подій в Україні визначається впливом олігархів.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень та центром “Соціальний моніторинг”.

При цьому 38% опитаних вважають, що перебіг політичних подій в Україні визначається особисто Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, 36% - особисто лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, 34% - особисто прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, 29% - США, 20% - Секретаріатом Президента, 20% - депутатами фракції БЮТ, 19% - депутатами фракції Партії регіонів, 18% -особисто лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ, 17% - Кабінетом міністрів, 17% - Росією, 16% -депутатами з “Нашої України”, 10% - Конституційним Судом.

Опитування проводилось 16 - 23 червня в усіх областях України, АР Крим та м. Києві, всього опитано 1981 респондент, похибка вибірки становить 1,31-2,18%.