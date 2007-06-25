Табачник не знайшов місця для Ющенка і Тимошенко

Немає ніякого політичного підтексту в тому, що на виставці до 90-річчя утворення першого уряду України немає фотографій, зокрема, Віктора ЮЩЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що це перша частина, початок виставки «Україна: історія і сучасність» (до 90-річчя утворення першого уряду України), і тому неможливо вмістити фотографії всіх прем’єр-міністрів, які були в історії України.

За його словами, на наступних виставках, які планується проводити щомісяця, будуть ще і голови ради міністрів, прем’єр-міністри, які були як у радянські часи і в часи незалежної України. У відкритті виставки брав участь, зокрема, Віталій МАСОЛ, який свого часу був головою ради міністрів України та прем’єр-міністром України.

Крім того, на відкритті виставки був також Василь ДУРДИНЕЦЬ, який у свій час виконував обов’язки прем’єр-міністра України. Серед прем’єр-міністрів України, які ще недавно очолювали уряд, на фотографіях є Леонід КУЧМА, Євген МАРЧУК, Анатолій КІНАХ. У той же час на виставці є понад 10 фотографій чинного прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.