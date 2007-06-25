Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

На дострокових виборах потрапити до Верховної Ради можуть Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, блок “Наша Україна”, Комуністична партія України та “Народна самооборона”

Про це свідчать дані соціологічного опитування “Політична ситуація та соціально-політичні настрої населення України: червень 2007 р.”, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень та центром “Соціальний моніторинг”.

За даними опитування, якби вибори відбулися у червні цього року, то подолати тривідсотковий виборчий бар’єр могли б Партія регіонів, на підтримку якої висловились 27,4% опитаних, Блок Юлії Тимошенко - 16,4%, блок “Наша Україна” - 9,2%, Комуністична партія України - 5,8% і “Народна самооборона” - 5,2%.

Не долає прохідний бар’єр Соціалістична партія України - 2,7%, хоча соціологи вважають, що можливі “сюрпризи” зразка 2002 року.

Крім того, за “Опозиційний блок “Не ТАК!” готові проголосувати 0,9%, за Народний блок Литвина/Народну партію - 0,8%, за Партію промисловців та підприємців України - 0,8%, за партію “Віче” - 0,7%, за Народний рух України - 0,7%, за Блок Наталії Вітренко – 0,6%, за Громадянський блок “ПОРА-ПРП” - 0,6%, за Народно-демократичну партію - 0,4%, за Партію зелених України –0,5%, за Український народний блок Костенка-Плюща/УНП - 0,2%.

Лідером електоральних симпатій на Заході країни зараз можна вважати БЮТ, за який висловилися 31% респондентів. Партія регіонів є лідером на Сході (45%), Півдні (46%) країни, а також в АРК Крим (41%).

Крім того, переважна більшість опитаних - 76% - збирається приходити на виборчі дільниці: 44% обов’язково братимуть участь у голосуванні, 32% скоріше братимуть участь,11% - скоріше не братимуть участь, 8% - не братимуть участь.

Опитування проводилось 16-23 червня в усіх областях України, АР Крим та м. Києві, всього було опитано 1981 респондентів, похибка становить 1,31-2,18%.