Ющенко звільнив командувача Сухопутних військ
18:40, 25 червня 2007Політика
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Генерал Фролов був на посаді більше року
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Валерія ФРОЛОВА з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і постановив зарахувати його в розпорядження міністра оборони України.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. В.ФРОЛОВ обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ з травня 2006 року.
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