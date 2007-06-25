Ющенко звільнив командувача Сухопутних військ

Генерал Фролов був на посаді більше року

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Валерія ФРОЛОВА з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і постановив зарахувати його в розпорядження міністра оборони України. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. В.ФРОЛОВ обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ з травня 2006 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter