Ющенко звільнив командувача Сухопутних військ

18:40, 25 червня 2007
Політика
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Генерал Фролов був на посаді більше року

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив генерал-лейтенанта Валерія ФРОЛОВА з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України і постановив зарахувати його в розпорядження міністра оборони України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. В.ФРОЛОВ обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ з травня 2006 року.

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