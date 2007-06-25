Томенко: опозиція має знати своє місце

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО наголошує на визначенні до завершення виборчої кампанії статусу парламентської опозиції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За його словами, «для того, щоб майбутня виборча кампанія завершилася 30 вересня, а на наступний день після оголошення її результатів була створена функціональна коаліція, сформована опозиція і парламент почав працювати, треба виконати кілька умов». Серед таких умов М.ТОМЕНКО назвав забезпечення функціональності ЦВК, публічні зобов’язання провідних учасників виборчої кампанії не оскаржувати результати виборів, а також визначення повноважень і статусу парламентської опозиції до завершення виборчого процесу.

Це, на переконання політика, дасть можливість не повертати знову після 30 вересня довготривалу дискусію щодо статусу опозиції в парламенті та засобів її контролю за правлячою коаліцією.

М.ТОМЕНКО вважає помилкою, що у V скликанні парламенту не було визначено статусу опозиції бодай у Регламенті Верховної Ради. «А для того, щоб не повторити стару дискусію тривалістю у 3,5 місяці щодо ефективної роботи парламенту, треба до завершення цієї виборчої кампанії (поки жоден із суб’єктів виборчого процесу не збирається працювати в опозиції, а вірить у свою перемогу) зафіксувати чіткі повноваження парламентської меншості», - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, названі передумови зможуть переконати суспільство, що після 30 вересня політична криза буде вичерпана, Верховна Рада почне працювати, уряд буде сформований, а передвиборчі обіцянки почнуть виконуватися.