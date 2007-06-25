Соцпартія: спроби тиснути на Мороза через Генпрокуратуру будуть марними

Соціалістична партія України називає «актом політичного безсилля» прохання керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ до Генеральної прокуратури дати правовий аналіз діяльності голови Верховної Ради п’ятого скликання, лідера партії Олександра МОРОЗА.

Про це йдеться у заяві Соцпартії, переданій УНІАН.

В СПУ вважають, що “послідовність і принциповість МОРОЗА в питаннях просування конституційної реформи - головний камінь спотикання для творців правового свавілля в Україні”.

Водночас члени Соцпартії переконані, що Президент України є “головним порушником Конституції, мова йде про юридичну відповідальність Президента за невиконання посадових обов`язків”. На думку членів СПУ, щоб уникнути відповідальності В.ЮЩЕНКО має намір “знищити судову владу і підпорядкувати собі Генпрокуратуру”.

У партії переконані, що “прагнення через Генпрокуратуру вплинути на позицію МОРОЗА - це акт політичного безсилля. Фактично визнання незаконності власних дій. Залишивши будь-які спроби хоч якось "прикриватися" законом, люди ЮЩЕНКА й він сам пішли по шляху узурпації влади”.

“Віктор ЮЩЕНКО повільно, але впевнено досягає кінця своєї легітимності, оскільки за своїм розсудом позбавив правочинності Конституційний Суд, Кабмін і парламент. Йому залишилося ще припинити повноваження Бога й криза розв`яжеться”, - сказано у заяві СПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 червня, глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА заявив, що у діях голови Верховної Ради України п’ятого скликання О.МОРОЗА є ознаки кримінального злочину, і звернувся з листом до Генеральної прокуратури з проханням провести правовий аналіз його діяльності.