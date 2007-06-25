Луганчани зажадали відкритих списків, референдуму і покарання Цушка

Громадськість Луганської області пропонує переобрати парламент за відкритими партійними списками.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено представниками громадських організацій Луганської області на форумі «Громадська регіональна асамблея».

Учасники форуму після обговорення питання «політична криза: позиція громадськості» висунули до влади низку вимог, серед яких, зокрема вимога переобрати Верховну Раду за відкритими партійними списками. Окрім того, вони пропонують затвердити ясну та зрозумілу процедуру відклику депутатів, обмежити депутатську недоторканність та термін депутатства двома строками, провести одночасно з виборами референдум щодо форми правління в країні – президентський чи парламентський, обрати ВР на виборах 2007 терміном на два роки, а також розробити та прийняти конституційними зборами нову Конституцію.

Представниками громадських організацій також піддали осуду будь-які спроби залучення міліції до політичних процесів. В ухваленій з цього приводу заяві вони вимагають ретельного розслідування фактів силового захоплення генпрокуратури та побиття футбольних вболівальників на стадіоні в Ктєві, а також притягнути до відповідальності винних у цьому та звільнити з посади міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.