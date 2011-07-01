Деякі опозиціонери теж хотіли би бачити Тимошенко за гратами?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає, що деякі опозиційні сили зраділи б, якби лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО заарештували.

Таку думку З.ШКІРЯК висловив у переданому УНІАН коментарі.

«Я не сумніваюся, що деякі опозиційні сили хотіли б бачити ТИМОШЕНКО за гратами. І цьому є просте пояснення. Їм потрібно відсторонення від виборів головного політичного конкурента на електоральному полі. Головне завдання - «залізти» в нішу, яка утвориться в разі обезглавлення «Батьківщини», - переконаний голова СХП.

"Вони прекрасно розуміють, що без Юлі політичне майбутнє БЮТ стане досить примарним, і спробують цим скористатися», - додав З.ШКІРЯК.

За його словами, ні для кого не секрет, що деякі «опозиціонери» кулуарно співпрацюють з владою. "Я не виключаю, що вже сьогодні ведеться робота з організації «правильних» виборів-2012, де буде узгоджена з Банковою опозиція, призначені «нові-старі» лідери, з якими буде підписаний «контракт на критику влади». Ці опозиціонери зайдуть в парламент рівно настільки, щоб зберігати статус-кво, але не заважати Віктору ЯНУКОВИЧУ формувати конституційну більшість», - сказав З.ШКІРЯК.

Він висловив упевненість, що опозиціонерам давно пора забути старі образи, відкинути амбіції і спробувати разом реалізувати спільну програму дій "щодо протистояння антинародній владі".

«Щиро шкода, що у важкий для країни момент, опозиційний табір замість простягнутої один одному руки, демонструє повну антипатію до подій, що відбуваються, або обмежується шаблонними заявами замість реальної допомоги. Саме в такі моменти влада тріумфує», - зазначив З.ШКІРЯК.

Разом з тим він висловив упевненість, що, незважаючи ні на що, судилище над Ю.ТИМОШЕНКО стане «коктейлем Молотова» для В.ЯНУКОВИЧА, і незабаром українське суспільство підніметься на реальну боротьбу, результатом якої стане падіння правлячого режиму.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Печерський районний суд Києва почав розгляд кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, яку прокуратура звинувачує у перевищенні службових повноважень під час підписання контрактів на поставки російського газу в січні 2009 року і в інших зловживаннях за часів керування нею урядом в 2007-2010 роках.

Ю.ТИМОШЕНКО, яка відкидає висунуті проти неї звинувачення, в перший день судового процесу назвала його «судилищем і фарсом» на замовлення В. ЯНУКОВИЧА, якому вона програла президентські вибори 2010 року.

Свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО висловили представники партії «Народна Самооборона», Народного Руху України, партії «Реформи і порядок», ГО «Новий Київ», а також голова «Громадської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО та Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК.