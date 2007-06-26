Чи потрібна Україні опозиція (дослідження)

За відміну депутатської недоторканності виступає більшість електорату Партії регіонів (53,5%), КПУ (63%) і СПУ(59,6%).

Такі соціологічні дані були надані агентству УНІАН Інститутом Горшеніна.

При цьому відміну депутатської недоторканності підтримують 38% електорату «Нашої України» і 49% - електорату БЮТ.

Водночас, на запитання, чи потрібна Україні опозиція, дві третини респондентів відповіли ствердно. Перш за все на користь наявності опозиції висловилися жителі Харківської області - 81,7% позитивних відповідей; Галичини - 74,3%, Поділля - 80%, кияни - 69,3%, жителі Буковини і Закарпаття - 65%.

За даними експертів Інституту Горшеніна, суперечливими є оцінки жителів центральних областей України (Кіровоград, Полтава, Черкаси), Криму, Волині, Північного Сходу (Сумська, Чернігівська області) – позитивну відповідь у цих регіонах дали від 45% до 50% респондентів. «Менш зацікавлені в існуванні опозиції жителі Донбасу, ототожнюючи, очевидно, саме поняття опозиції з конкретною політичною силою. Втім, як і галичани з подолянами», - йдеться в коментарі експертів.

На запитання, з яких джерел вони одержують інформацію про розвиток політичної ситуації в Україні, абсолютна більшість опитаних назвали телебачення.

Крім того, серед позитивних відповідей на запитання, чи є у людей підстави побоюватися відкрито виступати проти влади в пресі, на мітингах і зборах, більшість належить представникам державного сектора (43,4%) порівняно з представниками підприємств з приватною формою власності (34,7%).

Експерти пов`язують такі дані з тим, що, з одного боку, співробітники держструктур більшою мірою побоюються публічно виступати проти влади, а з іншого - зайняті в приватному секторі краще забезпечені матеріально, що сприяє розвитку почуття незалежності і самодостатності.

Що стосується відповідальності за «наведення ладу» в країні, то більшість респондентів вважають: наводити лад повинен Президент. Серед прихильників «Нашої України» так вважають 76,6%; серед прихильників БЮТ – 72,6%; серед прихильників «Народної самооборони» - 67,8%; серед прихильників КПУ – 42,0%; серед прихильників СПУ – 33,3%; серед прихильників Партії регіонів – 28,6%.

Соціологічне дослідження проводилося Інститутом з 4 по 18 червня 2007 року в 129 населених пунктах України в рамках річної програми «Ментальні основи вибору». Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%.