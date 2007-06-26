Янукович блисне політичною культурою

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністрові Олександру КУЗЬМУКУ спільно з правоохоронними органами забезпечити порядок під час чотирьох вихідних днів (з 28 червня по 1 липня) з нагоди святкування Дня Конституції (28 червня).

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення В.ЯНУКОВИЧ дав сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів.

Крім того, глава уряду доручив віце-прем`єрам Дмитру ТАБАЧНИКУ і Володимиру РИБАКУ забезпечити проведення всіх культурних заходів у країні, а першому віце-прем`єру Миколі АЗАРОВУ - забезпечити роботу всіх фінансових установ для своєчасного перерахування коштів на соціальні виплати.

«28 числа – свято Конституції нашої держави, Конституції, яка, на жаль, не виконується. Ось таке свято», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також повідомив, що підготував газетну статтю, в якій розкриває своє бачення конституційних проблем в Україні. За його словами, найближчим часом ця стаття буде опублікована в ЗМІ.

«Я переконаний, що головна проблема, яка сьогодні існує в нашій країні, – це створення ефективної системи влади, а для цього потрібно створювати і баланси, і противаги. І я вважаю, що це потрібно зробити якомога швидше», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також вважає, що уряд має продемонструвати своїм опонентам політичну культуру.