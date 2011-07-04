Литвин придумав стимул для депутатів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не виключає, що робота парламенту у пленарному режимі в рамках поточної сесії може бути продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він нагадав, що, відповідно до календарного плану, закриття сесії має відбутися 8 липня, а наступного тижня народні депутати працюватимуть в комітетах і фракціях.

За словами В.ЛИТВИНА, проект пенсійної реформи буде «розглядатися тоді, коли буде готовий», а на сьогодні до даного законопроекту надійшло близько 1100 поправок.

Він повідомив, що розгляд даного законопроекту запланований на 16.00 7 липня у тому випадку, якщо він буде підготовлений.

Як сказав голова ВР, цього тижня планується розглянути понад 140 питань порядку денного, і якщо вони будуть розглянуті, тоді сесія буде закрита 8 липня, а «якщо ні, то ні. Тоді, очевидно, постане питання про продовження роботи у пленарному режимі, тобто йдеться про зміни до календарного плану».

«Це буде служити стимулом для Верховної Ради, щоб працювати без політики», - додав В.ЛИТВИН.

Він підкреслив, що законопроект про пенсійну реформу у другому читанні розглядатиметься таким чином, що усі поправки будуть голосуватися у сесійній залі.

Як наголосив В.ЛИТВИН, він наполягатиме на тому, щоб розглядалася пропозиція Кабінету міністрів про обмеження максимальної пенсії 1-ма прожитковими мінімумами. За його словами, уряд усвідомлював, що така норма суперечить Конституції та законодавству України, «але раз уряд зробив це, незважаючи на такі перестороги, то це, значить, внесли з політичних міркувань», оскільки попереду - вибори до парламенту.

При цьому на запитання, чи є можливим перенесення розгляду законопроекту про пенсійну реформу на осінь, тобто на наступну сесію, В.ЛИТВИН чітко не відповів.

Воночас він сказав, що не слід забувати про те, що йдеться про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, і цю обставину треба враховувати.