Близнюк: якщо хтось там, якось..., то я можу сказати: не дочекаєтеся

Голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК заявляє, що є «людиною президентської команди» і працюватиме там, де потрібен главі держави Віктору ЯНУКОВИЧУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після виходу на роботу з відпустки.

Говорячи про своє можливе призначення на посаду віце-прем`єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, А.Близнюк зазначив: «Я вже коментував цю ситуацію. Я можу лише повторити: я – людина президентської команди, і якщо сьогодні Президент мені довірив бути в Донецькій області губернатором, а завтра скаже: ти мені потрібен десь у іншому місці... Я ще раз говорю: я людина команди Президента».

При цьому А.БЛИЗНЮК додав, що «конкретних пропозицій по тій посаді, про яку ви говорите, – пропозицій конкретних не було».

«Тому працюємо, все у нас правильно, все у нас вийде. І якщо хтось там, якось..., то я можу сказати: не дочекаєтеся», - заявив губернатор.