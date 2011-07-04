Дубина розказав слідчому, що Тимошенко його обманула?

Перед підписанням газових контрактів у січні 2009 року, екс-премєр Юлія Тимошенко заявляла екс-главі "Нафтогазу" Олегу Дубині, що її директиви ухвалені Кабміном.

Такі свідчення самого Дубини є у матеріалах "газової справи" щодо екс-прем`єра, які є у розпорядженні "Української правди".

За словами Дубини, він повідомив Тимошенко, що відмовляється підписувати газові контракти без рішення Кабміну.

"Ця розмова відбулася біля кабінету прем’єр-міністра Росії Путіна. Я спілкувався з Тимошенко один на один і свідків цієї розмови не було", - зазначив він.

"Лише після відмови підписувати контракти Тимошенко надала мені директиви від 19 січня 2009 року, затверджені особисто нею, на яких стояла печатка Кабінету міністрів України", - розповів Дубина.

За словами екс-глави "Нафтогазу", він запитав у Тимошенко, чи затверджені директиви рішенням уряду. Прем’єр на це відповіла: "Так, затверджені. 19 січня 2009 року. Турчинов це рішення урядом прийняв".

Дубина стверджує, що не мав підстав не довіряти словам Тимошенко та не міг зателефонувати комусь із членів уряду, щоб перевірити сказане прем’єр-міністром, оскільки вона постійно перебувала поряд.

Крім того, у "газовій справі" був допитаний заступник директора Інституту держави і права імені Корецького Володимир Нагребельний.

У ході слідчих дій він заявив: "За результатами проведеного аналізу (директив) встановлено неможливість їх кваліфікувати як директиви уряду, затвердження яких регулюється законодавством України".

Як відомо, підпис Тимошенко під директивами завірений гербовою печаткою Кабміну.

В ході допиту співробітники секретаріату Кабміну процитували Порядок роботи з документами, де зазначається: "Великі гербові печатки Кабінету міністрів зберігаються у начальника Управління документального забезпечення та ставляться у визначених законодавством випадках на документах, підписаних керівництвом Кабінету міністрів".