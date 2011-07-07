ВР звільнила голову Рахункової палати

Верховна Рада звільнила Валентина СИМОНЕНКА з посади голови Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 272 народних депутата із 358 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент звільнив В.СИМОНЕНКА з посади у зв’язку із закінченням терміну його повноважень 11 грудня 2010 року.

ВР також звільнила у зв’язку із закінченням терміну повноважень двох головних контролерів Рахункової палати – Михайла ГОЛОВАНЯ та Ярослава ФЛІСАКА.

Голова парламенту Володимир ЛИТВИН, коментуючи дане рішення, зазначив, що депутатам належить сформувати майже половину нового складу Рахункової палати, оскільки повноваження деяких її членів вже завершилися.

Як повідомляв УНІАН. 11 грудня 2010 року закінчився семирічний термін перебування на посаді голови Рахункової палати В.СИМОНЕНКА, який удруге був призначений на цю посаду постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року.

Відповідно до вимог пункту 16 статті 85 Конституції України, призначення на посади і звільнення з посад голови та інших членів Рахункової палати відноситься до повноважень Верховної Ради, а статтею 10 Закону «Про Рахункову палату» визначено, що голова Рахункової палати призначається на посаду Верховною Радою за поданням голови ВР терміном на 7 років.