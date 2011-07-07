Люди Тимошенко вимагатимуть кримінальної справи проти Кірєєва

Народні депутати від "БЮТ-Батьківщини" звертатимуться до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ з проханням порушити кримінальну справу проти судді Печерського райсуду Києва Родіона КІРЄЄВА за винесення ним неправомірних рішень у 22 справах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у судовому процесі заявила екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, обгрунтовуючи свою заяву про відвід судді Р.КІРЄЄВА.

«Опозиційні народні депутати будуть звертатись до генерального прокурора напряму про порушення кримінальної справи проти судді КІРЄЄВА за 22 неправомірних рішення, винесених ним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, опозиційні депутати також звернуться до Вищої ради юстиції з поданням про притягнення Р.КІРЄЄВА до дисциплінарної відповідальності з тих самих причин.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, враховуючи «такий бекграунд, пан КІРЄЄВ може самостійно написати заяву на звільнення з посади… Він не має права судити не тільки мене, а й інших громадян».