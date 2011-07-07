Кличко думає, що нова влада підхопила прапор «молодої команди»

Столична влада збирається віддати у приватні руки дитячий музичний театр на Подолі.

Про це заявив лідер партії «УДАР», голова однойменної фракції у Київраді Віталій КЛИЧКО, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

За його словами, на сесії міської ради 14 липня планується розглянути проект рішення стосовно внесення змін до Програми приватизації комунального майна на 2010-2012 роки. Зокрема, КМДА пропонує включити до цього переліку приміщення Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва по вул. Межигірській, 2 загальною площею 753 кв. м.

Як зауважив В.КЛИЧКО, будівля театру визнана пам’яткою архітектури та занесена до державного реєстру, тобто приватизувати її неможливо за законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об’єктів культури та мораторій на приватизацію об’єктів культурної спадщини. Більше того, приватизація цієї будівлі заборонена Законом України «Про перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». Окрім того, театр є цілісним майновим комплексом і розпродавати його по частинах неприпустимо, заявляє В.КЛИЧКО.

Він поінформував, що Головне управління комунальної власності Києва програло товариству «РА» суд, який і зобов’язав внести об’єкт до Програми приватизації. За його інформацією, у постанові Вищого господарського суду України від 12 травня вказано, що в матеріалах справи відсутні докази того, що на момент ухвалення судових актів в даній справі будинок за адресою: вул. Межигірська, 2 був внесений у перелік пам’яток місцевого значення або занесений до Держреєстру. “Це означає тільки одне: КМДА просто не подала до суду документи, які б підтверджували статус пам’ятки”, - заявив він.

В.КЛИЧКО звернув увагу на те, що столична влада постійно говорить про розвиток культури та збільшення кількості театрів, декларує підтримку дітей і юнацтва, обіцяє перетворити Київ на культурний центр. “Але слова чиновників розходяться з реальними справами. Ми бачимо, що насправді культура в Києві цілеспрямовано нищиться, а про підростаюче покоління влада зовсім не дбає», - зазначив В.КЛИЧКО.

Як стверджують у фракції «УДАР», лобіювання цього питання здійснювалось як старою, так і новою командою КМДА.

«УДАР» має намір вимагати на сесії Київради зняти вказане питання з розгляду і створити робочу групу для вивчення ситуації, що склалася навколо відчуження майна закладів культури Києва.

Також фракція ініціюватиме притягнення до відповідальності посадових осіб КМДА, які не подали до суду документи про історичний статус будівлі дитячого театру, та суддів Вищого господарського суду України, які винесли вказане рішення.

«Ми маємо раз і назавжди припинити ганебну практику розпродажу столичних закладів культури», – наголосив В.КЛИЧКО.