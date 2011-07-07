Суддя Кирєєв дав захиснику Тимошенко до завтра почитати справу
16:08, 07 липня 2011Політика
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Той просив місяць
Суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ дозволив захиснику екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Миколі ТИТАРЕНКУ до завтрашнього ранку продовжити ознайомлення з матеріалами справи
Як передає кореспондент УНІАН, таким чином головуючий у процесі суддя частково задовольнив клопотання М.ТИТАРЕНКА, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами справи, щоб належним чином вибудувати стратегію захисту свого клієнта та підготуватися для витребування додаткових доказів і виклику додаткових свідків.
Суддя Р.КІРЄЄВ оголосив перерву в судовому засіданні до 10.00 8 липня.
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