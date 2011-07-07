Міліція, яка зачишала Печерський суд, вважає себе потерпілою

17:11, 07 липня 2011
Політика
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Може бути кримінальний злочин?

Працівники міліції, які вчора у Печерському районному суді Києва звільняли приміщення від журналістів і народних депутатів, заявили, що є потерпілими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК під час засідання міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів.

Після засідання В.ФАРИННИК уточнив, що до органів міліції надійшли заяви не лише від працівників міліції, але й від народних депутатів. Щодо заяв від журналістів йому нічого не відомо.

В.ФАРИННИК повідомив, що міліція зараз збирає матеріали, в тому числі і матеріали відеофіксації подій. «Там може бути навіть кримінальний злочин»,- сказав він.

За словами начальника Головного слідчого управління МВС, міліція прийняла рішення направити ці матеріали до прокуратури міста Києва. «Щоб вони (прокуратура – УНІАН) дали оцінку, тому що однією із сторін була міліція, і те, що робилося там, воно робилося тільки після того, коли головуючий в процесі давав відповідні доручення», - сказав В.ФАРИННИК.

Він також висловив свою власну точку зору щодо вчорашніх подій. В.ФАРИННИК підкреслив, що міліція завжди намагається діяти толерантно. Він зауважив, що треба зважати на те, що вчора в Печерському райсуді виникла неординарна ситуація. «Але ми діємо стримано і не будемо порушувати закон», - сказав представник МВС.

У свою чергу заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ висловив думку, що вчора з боку міліції не було жодних утисків. «Я думаю, що тут говорити про утиски не доводиться. Але якщо були конкретні факти, пошкодження конкретної камери (телекамери «5 каналу) ми його розглянемо і приймемо рішення»,- сказав заступник генпрокурора.

На думку Є.БЛАЖІВСЬКОГО, судовий процес над Ю.ТИМОШЕНКО висвітлюється дуже добре. Він зауважив, що ніде у світі немає такого широкого висвітлення. «Напевно, бажаючих висвітлити було більше, ніж можливості судової зали, можливо, що так, я не знаю деталей», - сказав він.

Керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України Денис ІВАНЕСКО запропонував представнику в Україні міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксані РОМАНЮК, яка й підняла питання щодо утиску журналістів під час вчорашнього засідання Печерського суду, зібрати світовий досвід про те, як відбуваються подібні судові процеси, у тому числі щодо екс-керівника МВФ Домініка СТРОСС-КАНА, в світі.

Він висловив думку, що аналіз такого досвіду дозволить зрозуміти, чого бракує Україні. Зокрема, Д.ІВАНЕСКО зауважив, що, можливо, можна говорити про акредитацію ЗМІ при судах.

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