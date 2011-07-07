"Беркут" дев’яту годину блокує харківських бютівців

У Харкові співробітники спецпідрозділу «Беркут» дев’яту годину поспіль блокують вхід до приміщення, яке належить структурам голови харківської обласної організації ВО «Батьківщина», екс-губернатору Арсену АВАКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, вхід у будівлю охороняють п’ятеро співробітників «Беркуту» у масках, бронежилетах та зі зброєю.

Перед входом зібралося близько 50 журналістів, громадських діячів, небайдужих харків’ян.

Голова Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок», депутат обласної ради Іван ВАРЧЕНКО спробував пройти в приміщення, однак "беркутівці" перегородили йому прохід. Кілька разів на балкон будівлі виходив А.АВАКОВ. На запитання журналістів, коли силовики випустять співробітників організації, які перебувають у приміщенні, екс-губернатор іронічно зауважив: «Вони (силовики – УНІАН) самі хочуть». «Знайшли склад моїх книжок. Читають», - пожартував А.АВАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Харкові бійці спецзагону «Беркут» заблокували вхід у приміщення, що належать структурам голови обласної організації ВО «Батьківщина», екс-голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.

А.АВАКОВ заявив на персональному блозі на сайті «Української правди», що в приміщенні, «де розміщений мій офіс - офіс голови харківської «Батьківщини» і громадської приймальні «Батьківщини», - проходить обшук слідчими в супроводі, як мені здається, 15-20 бійців спецпідрозділів у повній амуніції і з автоматами. Привід – постанова суду щодо якихось фірм, які нібито займаються земельними махінаціями. У приміщенні заблоковані всі поверхи. Я не можу вийти з приміщення. Робота паралізована. Редакція газети порталу «Главное», що знаходиться на 4-му поверсі приміщення, - паралізована, там тотально проводиться обшук. У моєму кабінеті обшук закінчено – сиджу, чекаю підписати протокол».

Коментуючи ситуацію лідер парті «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО сказала журналістам, що обшук в офісі «Батьківщини» в Харкові ведеться з метою його ліквідації.