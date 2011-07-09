Тігіпко побачив велику проблему у високих темпах зростання економіки

12:34, 09 липня 2011
Політика
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Не вистачатиме робітників?

Віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що за високих темпів зростання економіки в Україні не вистачатиме робітників.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми Шустер Live на Першому національному.

«Я можу сказати, що якщо буде таке економічне зростання як зараз, якщо, дай Боже, на наступний рік ми будемо мати 6% (зростання ВВП - УНІАН) – чекайте до кінця року великої проблеми з робочою силою. Те, що ми бачили вже в 2007 році, коли ви не мали будівельників, на заводах не мали працівників», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що в Україні не вистачає інженерів та програмістів, натомість забагато юристів і економістів.

Також віце-прем`єр вважає, що молоді необхідно пояснювати доцільність обрання тієї чи іншої професії, щоб при виборі випускники орієнтувались на потреби економіки. Крім того, на його думку, необхідно проводити навчання робітників для підвищення їхньої кваліфікації.

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