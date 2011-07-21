Нардеп буде створювати Комітет із захисту прав підприємців

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує створити Комітет із захисту прав підприємців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, з такою ініціативою вона виступила вчора на Першому з`їзді підприємців Дніпропетровської області.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає великою помилкою ліквідацію минулого року Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва і вважає за необхідне створити в країні Комітет із захисту прав підприємців. Цю ініціативу підтримали делегати з`їзду, а також учасники Форумів людей справи, які у Дніпропетровську і Кривому Розі провела Н.КОРОЛЕВСЬКА, і представники громадських і профспілкових організацій Кривбасу.

«Фактично сьогодні в країні підприємці не мають представництва в органах виконавчої влади. Після ліквідації Держкомпідприємництва найактивніша частина суспільства втратила єдиний канал впливу на ухвалення урядових рішень. У результаті країна одержала репресивний Податковий кодекс, що істотно ущемляє права підприємців, в усій країні розгорнуто кампанію з дискредитації і знищення підприємництва як класу. У цій ситуації вважаю украй необхідним створити незалежний державний Комітет із захисту прав підприємців з широкими повноваженнями. Інакше вже через кілька років в Україні не залишиться малого і середнього бізнесу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За даними прес-служби голови парламентського комітету, про це саме говорили підприємці на зустрічах з нею у Дніпропетровську і Кривому Розі. Вони скаржилися на незаконні перевірки, втручання місцевих органів влади у господарську діяльність малих підприємств, наводили приклади численних регуляторних актів, що приймаються на місцях з порушенням законодавства України.

«Якщо раніше в країні був державний орган, який міг оперативно реагувати на подібні випадки і скасовувати нормативні акти місцевих властей, які суперечать законодавству, то тепер підприємці такої можливості позбавлені. Не дивно, що в останні місяці спостерігається масова ліквідація малого бізнесу в країні. Щоб зупинити цей згубний для економіки процес, я ініціюю створення Комітету із захисту прав підприємців», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У прес-службі нагадали, що 19-20 липня Н.КОРОЛЕВСЬКА перебувала з робочим візитом у Дніпропетровську і Кривому Розі, де провела Форуми людей справи, взяла участь у роботі Першого з`їзду підприємців Дніпропетровської області, провела низку робочих зустрічей з керівництвом області і міста, зустрілася з керівниками профспілкових організацій гірників і металургів, а також відвідала фермерське господарство.