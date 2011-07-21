Ющенко хоче, щоб Генпрокуратура допитала Сацюка

Представник екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА має намір подати клопотання про допит слідчими Генеральної прокуратури колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА та інших осіб, чиї свідчення можуть підтвердити факт отруєння колишнього глави держави у вересні 2004 року.

Про це УНІАН заявила прес-секретар В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА, коментуючи повідомлення виконуючого обов’язки генпрокурора Рената КУЗЬМІНА про те, що В.САЦЮК поновив співпрацю зі слідством у справі про отруєння екс-Президента.

За її словами, В.ЮЩЕНКО, як потерпілий у справі, вважає важливим залучення усіх свідчень для проведення об’єктивного розслідування справи про його отруєння.

І.ВАННИКОВА зазначила, що екс-Президент має законне право подати до Генпрокуратури клопотання про проведення слідчих дій, спрямованих на одержання доказів у справі, в тому числі про виклик та допит як свідків осіб, чиї покази він вважає важливими для розслідування справи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконуючий обов`язки генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН підтвердив, що колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК перебуває в Україні і співробітничає зі слідством.

«В.САЦЮК з`являється в Україні, і це не є секретом», - сказав Р.КУЗЬМІН на брифінгу.

Після того як у 2005 році проти В.САЦЮКА було порушено кримінальну справу за незаконне присвоєння військового звання, він виїхав до Росії, де жив останніми роками і одержав громадянство.

Наприкінці минулого року його допитували як свідка у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА. В.САЦЮК брав участь у вечері, на якій, за версією В.ЮЩЕНКА, його отруїли.