У Тимошенко кажуть, що заяви Кузьміна про хутра - це фіаско ГПУ

Заяви виконуючого обов’язки генерального прокурора Рената КУЗЬМІНА про мільйонні витрати лідера партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО, за які вона нібито розраховувалась кредитною карткою, свідчать про те, що всі спроби скомпрометувати екс-прем’єр-міністра України зазнали фіаско.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі партії «Батьківщина».

“Заяви Р.КУЗЬМІНА щодо подій п’ятнадцятирічної давнини про картки та хутра свідчать про те, що всі спроби скомпрометувати Ю.ТИМОШЕНКО як колишнього главу уряду зазнали фіаско. Півтора роки інтенсивних та безуспішних перевірок, якими займалася вся репресивна машина Віктора ЯНУКОВИЧА, довели, що в діяльності Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра немає фактів корупції та будь-якого порушення закону”, - йдеться у коментарі.

У партії вважають, що «повернення в 96 рік – доказ того, що всі справи проти Юлії Тимошенко, сфабриковані ГПУ на замовлення ЯНУКОВИЧА, розсипалися на очах.

“Тому прокурори вдаються до хворобливих фантазій на кшталт мільйонних витрат на відрядження або хутра. Якби ГПУ служила закону, вони б припинили мільярдні «відкати» з держбюджету по Євро-2012, кримінальну приватизацію «Укртелекому» родиною ЯНУКОВИЧА, відреагували б на численні розслідування журналістів по масштабній корупції ЯНУКОВИЧА, його родини та його оточення, а не займались би з‘ясуванням, хто не доплатив данину в часи татаро-монгольської орди”, - сказано у коментарі «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, в.о. генерального прокурора Р.КУЗЬМИН заявив, що ГПУ володіє інформацією про кредитну картку Ю.ТИМОШЕНКО, з якої вона витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби.

Розповідаючи про докази, які б свідчили про особисте збагачення Ю.ТИМОШЕНКО у зв`язку з «газовими справами», що розслідуються Генеральною прокуратурою, Р.КУЗЬМІН зазначив, що у слідства є документи, які підтверджують, що Ю.ТИМОШЕНКО розпоряджалася кредитною карткою, що належить компанії «Сомоллі Інтерпрайзес», в особистих цілях.

«Лише за дослідженими даними, Ю.ТИМОШЕНКО витратила більш як 1 млн. дол. на особисті потреби, розплачуючись нею в магазинах, ресторанах, купуючи хутряні вироби...», - сказав Р.КУЗЬМІН. За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО впродовж півтора року тільки з цієї картки заплатила за готелі, бари і ресторани в готелях більш як 150 тис. дол.

Він також зазначив, що компанія «Сомоллі Інтерпрайзес» відповідно до документів, одержаних від американських органів юстиції, належить компанії ЄЕСУ, керівником якої довгий час була Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КУЗЬМІН повідомив, що ці факти і багато інших також розслідуватимуться в рамках кримінальних справ, порушених стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.