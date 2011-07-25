Суд відхилив клопотання адвокатів Тимошенко

Печерський районний суд Києва відмовився перенести судове засідання у кримінальній справі щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за звинуваченням у перевищенні службових повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році на інший день, незважаючи на відсутність адвоката Олександра ПЛАХОТНЮКА.

Відповідне рішення було ухвалене суддею Печерського райсуду Родіоном КІРЄЄВИМ.

На початку засідання захисник Ю.ТИМОШЕНКО Микола СІРИЙ передав Р.КІРЄЄВУ клопотання від О.ПЛАХОТНЮКА, у якому той просив перенести засідання у зв’язку з його зайнятістю в іншій справі.

Крім того, у своєму проханні О.ПЛАХОТНЮК просив не проводити засідання з 27 по 29 липня з тієї ж причини.

У свою чергу, представники прокуратури виступили проти перенесення, мотивувавши це тим, що на засіданні присутній інший захисник Ю.ТИМОШЕНКО - М.СІРИЙ.

Проте М.СІРИЙ продовжував наполягати на перенесенні засідання, вказуючи на те, що причиною цьому є не тільки відсутність О.ПЛАХОТНЮКА, але й недостатність нормального терміну для ознайомлення з матеріалами справи.

М.СІРИЙ додав, що він встиг ознайомитися із 350-360 сторінками справи.

Водночас Р.КІРЄЄВ відхилив це клопотання, вказавши на те, що О.ПЛАХОТНЮК не надав офіційних документів, які б підтверджували його зайнятість в іншій справі.