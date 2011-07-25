Суд відмовився дати більше часу адвокатам Тимошенко

Печерський райсуд Києва відмовив екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та її захисту у наданні додаткового часу для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення безпосередньо у залі засідань оголосив головуючий у справі суддя Родіон КІРЄЄВ. «Клопотання задоволенню не підлягає», - сказав він.

Проте Ю.ТИМОШЕНКО вимагала від судді надати оптимальний строк адвокатам для ознайомлення з матеріалами справи, виходячи хоча б із того, що прокурор Лілія ФРОЛОВА оголошувала обвинувальний висновок в обсязі майже 80 сторінок протягом 4-х годин.

Екс-прем’єр також наголошувала, що у разі відхилення цього клопотання її захисники не зможуть якісно її захищати на судовому процесі.

«Це свідома система порушення права на захист і зрив судового процесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.