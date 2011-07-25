У суді знову сварка - через кондиціонер

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ вкотре намагався видалити порушників порядку з зали судових засідань.

Як передає кореспондент УНІАН, після закінчення перерви екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з проханням до секретаря вимкнути кондиціонер, який встановлений на стіні позаду її місця.

Зі свого боку, Р.КІРЄЄВ перебив її, що викликало обурення у адвоката Миколи СІРОГО.

«Ви не маєте ніяких меж. Негайно вимкніть кондиціонер. Ви створюєте загрозу здоров’ю моєї підзахисної», - сказав М.СІРИЙ.

Поведінка судді також викликала обурення у народних депутатів, які почали вигукувати, що він ганьбить честь суддів.

Р.КІРЄЄВ розлютився і наказав, щоб порушник порядку встав. У відповідь встали всі депутати, присутні у залі суду. Він вкотре зробив їм зауваження, однак після нетривалої суперечки не наважився когось видалити з зали.

Після цього кондиціонер за спиною Ю.ТИМОШЕНКО все-таки вимкнули.