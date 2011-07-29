Терьохін розуміє, навіщо Кремлю байки про Україну
Нардеп точно знає, куди рухатись
Економічна агресія українських підприємств направлена проти країн третього світу.
Таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН у коментарі Інституту Горшеніна в ході експертного опитування «Інвестиційна привабливість України після підписання договору про ЗВТ з ЄС» у рамках річної програми Інституту «Україна-Росія-ЄС».
«Україна - достатньо відкрита країна з погляду міжнародної торгівлі. Я б порадив подивитися не на статику – хто що продає зараз, а на динаміку – як продавалося кілька років тому і як продається зараз. І тоді ви побачите, що економічна агресія - у доброму сенсі - українських підприємств направлена не на Росію і не на Європу, а на країни так званого третього світу», - сказав депутат.
На його думку, хорошим рішенням для України було б підписання договору про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. «Але питання: на яких умовах? Україну довгий час тренував Кремль. Нагадаю, що Україна в 1994 році ратифікувала договір про вільну торгівлю з РФ. Досі цей договір не ратифікований Думою РФ. У результаті, так званий договір про вільну торгівлю з РФ працює на РФ. Маса обмежень існує: український цукор, горілка або автомобілі, і недавно чомусь карамельки», - сказав С.ТЕРЬОХІН.
Він вважає, що риторика з приводу Митного союзу схожа на риторику з відключенням електрики в Білорусі. «Росія відрубала Білорусі електрику, а виявилося, що Білорусі російська електрика особливо і не потрібна. Коли мені починають розповідати історії про те, що існує загроза для внутрішнього ринку Росії, якщо Україна ввійде у ЗВТ з ЄС, – це така дурість. Вірніше, це не дурість – це політика, розрахована на людей, які не розуміють, яким чином у міжнародній торгівлі рухаються товарні послуги», - вважає народний депутат.
На думку С.ТЕРЬОХІНА, вільна торгівля з Євросоюзом принесе не лише гроші, інвестиції і збільшення товарообміну - вона принесе нову якість життя. «Мені б дуже хотілося, щоб не тільки у Києві, а десь у Красноармійську або у моєму любому Комсомольську Полтавської області, люди відчули, що вони живуть якісно краще. Для цього необхідна інтеграція з ЄС – спочатку економічна, потім соціальна, потім політична», - вважає він.
Щодо того, чи може Україна повторити шлях Польщі, яка не так давно стала членом ЄС, але вже демонструє певні успіхи, народний депутат відповів: «У мене багато було контактів з моїми колегами з Польщі, на початку 90-х років ми там гроші заробляли разом. Але можу сказати, що за працьовитістю і відповідальністю громадяни моєї країни поза конкуренцією».