Терьохін розуміє, навіщо Кремлю байки про Україну

Економічна агресія українських підприємств направлена проти країн третього світу.

Таку думку висловив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН у коментарі Інституту Горшеніна в ході експертного опитування «Інвестиційна привабливість України після підписання договору про ЗВТ з ЄС» у рамках річної програми Інституту «Україна-Росія-ЄС».

«Україна - достатньо відкрита країна з погляду міжнародної торгівлі. Я б порадив подивитися не на статику – хто що продає зараз, а на динаміку – як продавалося кілька років тому і як продається зараз. І тоді ви побачите, що економічна агресія - у доброму сенсі - українських підприємств направлена не на Росію і не на Європу, а на країни так званого третього світу», - сказав депутат.

На його думку, хорошим рішенням для України було б підписання договору про зону вільної торгівлі з Євросоюзом. «Але питання: на яких умовах? Україну довгий час тренував Кремль. Нагадаю, що Україна в 1994 році ратифікувала договір про вільну торгівлю з РФ. Досі цей договір не ратифікований Думою РФ. У результаті, так званий договір про вільну торгівлю з РФ працює на РФ. Маса обмежень існує: український цукор, горілка або автомобілі, і недавно чомусь карамельки», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Він вважає, що риторика з приводу Митного союзу схожа на риторику з відключенням електрики в Білорусі. «Росія відрубала Білорусі електрику, а виявилося, що Білорусі російська електрика особливо і не потрібна. Коли мені починають розповідати історії про те, що існує загроза для внутрішнього ринку Росії, якщо Україна ввійде у ЗВТ з ЄС, – це така дурість. Вірніше, це не дурість – це політика, розрахована на людей, які не розуміють, яким чином у міжнародній торгівлі рухаються товарні послуги», - вважає народний депутат.

На думку С.ТЕРЬОХІНА, вільна торгівля з Євросоюзом принесе не лише гроші, інвестиції і збільшення товарообміну - вона принесе нову якість життя. «Мені б дуже хотілося, щоб не тільки у Києві, а десь у Красноармійську або у моєму любому Комсомольську Полтавської області, люди відчули, що вони живуть якісно краще. Для цього необхідна інтеграція з ЄС – спочатку економічна, потім соціальна, потім політична», - вважає він.

Щодо того, чи може Україна повторити шлях Польщі, яка не так давно стала членом ЄС, але вже демонструє певні успіхи, народний депутат відповів: «У мене багато було контактів з моїми колегами з Польщі, на початку 90-х років ми там гроші заробляли разом. Але можу сказати, що за працьовитістю і відповідальністю громадяни моєї країни поза конкуренцією».