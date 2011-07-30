День ВМФ Росії відбудеться в скороченому варіанті

22:03, 30 липня 2011
Політика
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В Україні оголошено траур

Святкові заходи в Севастополі, присвячені Дню ВМФ РФ, відбудуться в скороченому варіанті у зв’язку з оголошеним в Україні 31 липня Днем жалоби за загиблими шахтарями.

Як передає РІА Новости, про це повідомив джерело в дипломатичному відомстві РФ в Україні.

"Чорноморський флот проведе парад бойових кораблів і покаже елементи бойової підготовки, а також відбудеться і водноспортивне свято, присвячене дню ВМФ РФ. А ось святковий концерт і фейєрверк, швидше за все, буде скасовано", - заявило джерело.

Як зазначив співрозмовник агентства, українська сторона не стала наполягати на забороні параду кораблів в севастопольській бухті.

Традиційно на день ВМФ До Севастополя приїздять десятки тисяч людей, щоб подивитися на парад кораблів ЧФ РФ.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня на шахті Суходольська-Східна стався вибух, внаслідок чого загинули 24 гірники, двоє вважаються без вісті зниклими. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оголосив 31 липня днем жалоби за загиблими.

 

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