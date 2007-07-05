Ющенко розповів ОБСЄ про продажних українських депутатів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на відкритті засідання шістнадцятої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Києві заявив, що сьогодні Україна творить власну демократичну традицію, яка є шляхом України до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив, що нещодавно Україна пройшла через випробування непростою парламентською кризою. За його словами, ще три місяці тому половина цього залу (йдеться про сесійну залу Верховної Ради - УНІАН) була порожньою. Президент розповів, що перед цим більше 60 депутатів написали заяви про перехід з меншості до більшості у парламенті.

За його словами, це сталося тому, що цих депутатів «просто перекупили» з метою створити абсолютну більшість у кількості понад 300 депутатів. Таким чином, за словами В.ЮЩЕНКА, Україна «почала сповзати у політичну кризу».

Разом з тим, зауважив Президент, українські політики знайшли волю для досягнення домовленостей, результатом чого стало рішення провести позачергові парламентські вибори 30 вересня.

В.ЮЩЕНКО запевнив представників Парламентської асамблеї ОБСЄ, що новий парламент отримає нову якість. «У зал прийдуть політичні сили з іншими принципами роботи», - сказав він.

Як сказав В.ЮЩЕНКО, одним з наріжних каменів процесу оновлення української політики він вважає скасування депутатської недоторканності. За його словами, ця норма найбільше гальмує очищення парламенту від злочинних схем та корупції.

«Україні життєво необхідні нові, справедливі і непорушні правила державного і суспільного життя», - сказав В.ЮЩЕНКО.