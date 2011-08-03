СБУ просять втрутитися в ситуацію навколо інсулінового заводу

Служба безпеки України має зайнятися ситуацією із захоплення інсулінового заводу «Індар».

Таку думку в коментарі УНІАН висловив народний депутат України Володимир КАРПУК (фракція «Наша Україна – Народна самооборона»).

За його словами, «завод «Індар» вже не вперше стає предметом розгляду Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, починаючи ще з 2007 року, коли державний 70-відсотковий пакет акцій було переведено через десяті руки на офшорні зони». Як розповів В.КАРПУК, профільний парламентський комітет направив безліч запитів на ім'я Президента України та інших представників влади, робилися спроби створити тимчасову слідчу комісію «для розслідування розкрадання державного пакету акцій інсулінового заводу». «Але ця справа так нічим і не закінчилася. Практично, завод було вкрадено ще тоді. А зараз ми лише спостерігаємо хвіст тих подій, які відбувалися раніше», - констатує депутат.

Він вважає, що для врегулювання ситуації навколо заводу необхідні серйозні заходи. «Він вже кілька разів передавався з рук в руки, і я думаю, що розібратися на комітеті вже неможливо. За це повинна узятися Служба безпеки України, тому що цей завод має особливе значення для національної безпеки України як єдиний завод з виробництва інсулінів», - зазначив В.КАРПУК.

Екс-міністр охорони здоров'я, народний депутат від КПУ Юрій ГАЙДАЄВ також вважає, що в ситуацію мають втрутитися правоохоронні органи. «Моя думка, що із заводом «Індар» треба щось робити. Хоч я і не юрист, однак вважаю, що продаж державного пакету акцій був незаконний. І цим мають опікуватися відповідні правоохоронні органи. Ми ж живемо у правовій державі», - заявив політик.

Нагадаємо, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА заявила, що питання про захоплення інсулінового заводу «Індар» і його повернення у державну власність буде розглянуто на засіданні профільного комітету вже у вересні цього року.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року. На даний момент підприємство випускає понад 60% інсуліну, який виготовляється в Україні.

За свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркута» увірвалися на територію заводу, і перекрили доступ для всіх його працівників.

За інформацією колишнього керівництва заводу, частина робітників заводу оголосила безстроковий страйк.

При цьому 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

27 липня колишні керівники ЗАТ «Індар» звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому просять вжити заходів для повернення державі контрольного пакету акцій цього підприємства.