У Батьківщині не хочуть, щоб список на вибори писали «люди зі штабу»

Юлія ТИМОШЕНКО залишиться лідером “Батьківщини”, незалежно від того, яке рішення ухвалить суд, а питання участі партії у виборах поки не дебатується.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови Верховної Ради України , член партії “Батьківщина” Микола ТОМЕНКО.

“Вона була і залишається керівником партії... Сьогодні не дебатується питання, хто буде лідером партії. Формат нашої участі у виборах ми будемо обговорювати пізніше. Незалежно від рішення суду ТИМОШЕНКО є і залишиться лідером “Батьківщини”, - сказав він. За його словами , на щастя, наразі суди не вирішують, хто буде керівником партії. Він наголосив, що якщо влада вдасться до спроби виключення Ю.ТИМОШЕНКО з участі у виборах до ВР, то вона все одно діятиме як лідер команди та партії. “І тоді ми вже будемо визначати формат того, хто буде брати участь у виборах”, - сказав він. На думку М.ТОМЕНКА, для складення списків має бути проведений внутрішньопартійний праймеріз. “Члени партії повинні визначити, хто іде в списку, в якому статусі, а не сидіти в штабі і думати, хто повинен іти”, - сказав він.