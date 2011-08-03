Рішення ВАСУ: Янукович може обіцяти що завгодно - це «засіб агітації»

Вищий адміністративний суд України відмовився визнати протиправною бездіяльність Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, що проявилася у невиконанні ним передвиборчих обіцянок.

Як повідомив кореспонденту УНІАН юрист Дмитро ІЛЬЧЕНКО, який і подав цей позов, йому сьогодні прийшов лист із ВАСУ з рішенням суду, яке датовано 21 липня поточного року.

В рішенні зазначається, що суд вирішив, що передвиборча програма В.ЯНУКОВИЧА – це засіб агітації. При цьому суд відмовився послатися на конкретну статтю Закону «Про вибори Президента України». Оскільки програма є засобом передвиборчої агітації, то її метою є формування волі виборців голосувати за кандидата і нічого більшого.

Крім того, суд не виявив порушених прав позивача при виконанні Президентом України своїх обов’язків.

З точки зору Д.ІЛЬЧЕНКА, фактично суд своїм рішенням визнав, що програма потрібна кандидату в Президенти тільки для того, щоб виграти вибори, а виконувати її зовсім не обов’язково.

«Таке рішення суду я очікував. Здивувала лише брутальність форми, в якій суд відмовив у задоволенні позову. Прямим текстом визнати, що ЯНУКОВИЧ має право не виконувати свою програму, прямо вказати, що програма нікого ні до чого не зобов’язує – це щось за межами здорового глузду», - зазначив юрист.

«Ще дивніше виглядає встановлення того, що мої права не порушувалися – до «Покращення життя вже сьогодні» я був приватним підприємцем, платив податки у бюджет свого рідного міста, створював робочі місця. Після того, як ЯНУКОВИЧ «покращив» моє життя, мені довелося припинити підприємницьку діяльність. Мої права були порушені, але суд цього не помітив», - додав Д.ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, незважаючи на те, що в рішенні сказано, що воно є остаточним і не підлягає оскарженню, він збираюся скористуватися конституційним правом на апеляцію. «Крім того, я готую новий позов – з урахуванням того, що вказав у постанові суд», - повідомив Д.ІЛЬЧЕНКО.

Також позивач висловив своє обурення, що з моменту прийняття позову до розгляду ВАСУ і до винесення рішення суддя цього суду Юрій ЦВІРКУН жодного разу не запросив його на розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня цього року помічник-консультант народного депутата України Юрія ОДАРЧЕНКА («БЮТ-Батьківщина»), правозахисник з Херсона Д.ІЛЬЧЕНКО подав позов до Президента України В.ЯНУКОВИЧА. У своєму позові Д.ІЛЬЧЕНКО зазначав, що, незважаючи на передвиборчі обіцянки, Президент не зробив нічого для їх виконання.