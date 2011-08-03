Слідчий тортурами примусив Волгу писати якісь папери?

Адвокат екс-голови Держфінпослуг Василя ВОЛГИ Олег КОРОЛЬ не виключає, що його підзахисному могли пред`явити обвинувачення, коли він перебував у важкому фізичному стані і погано усвідомлював що відбувається.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН на тему “Перспективи “справи Волги”.

За словами адвоката, В.ВОЛГА повідомив йому під час побачення 29 липня, що 27 та 28 липня з ним проводилися слідчі дії, і в цей час він дуже погано себе почував.

«Я так думаю, що, можливо, йому спробували пред`явити обвинувачення, але значення слів слідчого, його дії він не міг усвідомлювати у зв`язку з тим станом здоров`я, в якому він перебував. Слідчий буквально примушував його писати під диктовку і застосовував до нього не тільки психологічні, але й фізичні примуси», - сказав О.КОРОЛЬ.

На уточнююче запитання журналістів, до якого фізичного впливу вдавався слідчий, О.КОРОЛЬ відповів, що, знаючи про те, що у В.ВОЛГИ проблеми зі спиною, слідчий натискав на певні точки на спині, тим самим посилюючи біль.

За словами адвоката, В.ВОЛГА відмовлявся ставити підписи під протоколом за відсутності свого захисника О.КОРОЛЯ. «Але що підписав захисник, призначений слідством, нам невідомо. Можливо, що він навіть пішов на те, щоб поза волею свого підзахисного підписати протокол про пред`явлення обвинувачення», - додав він.

Водночас О.КОРОЛЬ повідомив, що якихось матеріальних доказів пред`явлення В.ВОЛЗІ обвинувачення він не бачив. «Він (В.ВОЛГА - УНІАН) приніс мені всі документи, які в нього були в камері, там ні протоколу, ні самої постанови про пред`явлення обвинувачення я не знайшов», - сказав він.

Адвокат також повідомив, що його побачення з В.ВОЛГОЮ було перервано «незаконним шляхом», і після того, як він відмовився залишити приміщення, де відбувалося побачення, його було побито, і троє співробітників СБУ виштовхали його з приміщення.

Адвокат вважає, що у справі є багато фактів, які свідчать про те, що вона має «штучний, надуманий характер». За його словами, слідство проводиться з «величезними порушеннями вимог Конституції і КПК».

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГУ затримали 19 липня за підозрою в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі Служби безпеки.

1 серпня Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України усунув адвоката О.КОРОЛЯ від справи екс-голови Держфінпослуг В.ВОЛГИ.

Сьогодні, 3 серпня, О.КОРОЛЬ повідомив, що має намір подати клопотання про те, щоб його знову допустили до захисту В.ВОЛГИ.