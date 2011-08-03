Краснодонські шахтарі звертають увагу на серійність аварій

Профспілковий комітет Незалежної профспілки гірників Краснодону і Краснодонського району звертає увагу урядової комісії на серійність аварій на шахтах регіону.

Про це йдеться у відкритому листі профспілки, копія якого передано УНІАН.

Зокрема, за словами гірників, на тій же «Суходільскій-Східній» за останні декілька років щороку траплялися по дві, а то й три пожежі в підземних виробках, що свідчить про те, що адміністрація “Краснодонвугілля» не приділяла належної уваги техніці безпеки.

Шахтарі стверджують, що й раніше державні комісії не особливо приділяли увагу таким речам, як техніка безпеки. Як приклад, на шахті ім. Баракова вибух, що забрав 11 березня 2000 року 80 шахтарських життів, стався через декілька днів після Комплексної перевірки. На тій же шахті «Суходільска-Східна» відразу ж після виїзду з шахти Державної комісії з техніки безпеки 9 червня 1992 року стався вибух, загинули відразу 73 людини.

На думку шахтарів, діюча система оплати праці в ПАТ «Краснодонвугілля» примушує робочих порушувати правила безпеки. Умовами оплати праці, що застосовуються в ПАТ «Краснодонвугілля», передбачено, що у робочих, які мають рівну професію й разом працюють, можуть бути різні тарифні ставки. Для того, щоб отримати більшу ставку, робочий повинен «проявляти «ініціативу», застосовувати нові прогресивні прийоми роботи. Іншими словами, робочий повинен сам вирішувати, як йому працювати, зазначається в листі.

Його автори констатують, що всі державні комісії розглядають лише факт, що безпосередньо призвів до загибелі шахтарів, але ніколи не аналізують причини, які створили передумови страшним і неминучим трагедіям.

У випадку із «Суходільскою-Східною», вважають шахтарі, Державна комісія не аналізуватиме стан техніки безпеки напередодні нещасного випадку.

«На нашу думку, в черговий раз у вибуху звинуватять самих загиблих шахтарів. А через місяць, до дня шахтаря, посадовців шахти і ПАТ «Краснодонвугілля», які відповідають за техніку безпеки, нагородять відомчими й урядовими нагородами. Така думка більшості краснодонців», - йдеться в листі.

Також гірники зазначають, що НПГ вже давно веде «Книгу Пам`яті», у ній значиться 761 людина. Проте з 2008 року адміністрація почала приховувати дані про смертельний травматизм, і через це записи в «Книзі Пам`яті», започаткованої в 1966 році, припинені в 2008 році.

Вибух на шахті «Суходільска-Східна» ПАТ «Краснодонвугілля» стався 29 липня 2011 року о 01.57 на горизонті 915 метрів. Загинули 26 шахтарів. Всього на аварійній ділянці працювали 28 гірників. 2 перебувають у реанімаційному відділенні Луганської обласної клінічної лікарні у важкому стані.